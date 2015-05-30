مركز تدريب علوم الحاسب بالداخلة يحتفل بتخرج دفعته الأولى

احتفل مركز التدريب على علوم الحاسب الآلى بمركز الداخلة بتخرج الدفعة الأولى من الحاصلين على منحة وزارة الاتصالات بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ( I T I ) بحضور "سيد محمود" رئيس مركز ومدينة الداخلة و"حسن سيد" مدير مركز إعلام الداخلة، والمهندس "عبد الرازق أحمد" مدير عام جهاز التعمير بالوادى الجديد، و"سعد مهدى" مدير عام إدارة تعليم الداخلة، و"محمد سيد حسن" مدير مركز التدريب على علوم الحاسب بالمركز ومشاركة لفيف من أولياء الأمور وبعض قيادات المجتمع المدنى والمحلى بالمركز والعديد من أصدقاء الشباب الحاصلين على الدورة.

وضم الحفل فقرات شعرية لإحدى طالبات الإدارة التعليمية بالداخلة "سحر عبد الرازق" وتقدم "حازم عبد القاسم" المشرف على الدورة بتقديم عرض تقديمى عن الدورة عن أهدافها وموعدها وكيف تم الاشتراك فيها.

وقدم شباب الخريجين المشروعات التى تم تنفيذها خلال الدورة والتى تضمنت فى المشروع الأول استعراض تصميم موقع سياحى عن جميع أشكال السياحة بالوادى الجديد، ويضم مقومات السياحة وأهمها بالوادى ويشمل برامج سياحية وينفرد الموقع بتحويل النصوص إلى اللغة الهيروغليفية وذلك بتصميم كل من محمد حسن خضر، محمد عرابى أحمد، أحمد صلاح جمعة، شيماء ناصر عبد الحليم، مروة جبر محمد.

ويضم المشروع الثانى تصميم موقع "نور الإسلام" والذى ويدعم نسخة قرآن كريم للمكفوفين والتى تعمل بالصوت والأسهم فقط ويضم العديد من القراء العرب وقنوات راديو وبس مباشر ونسخة مقروءة من القرآن بتصميم كل من أحمد إبراهيم عبد الله، محمد زاهر محمد، هبة فتحى محمود، دينا أنور عبد السميع، ألفت سعد محمد.

والمشروع الثالث يضم تصميم موقع يعتبر حلقة وصل بين المدرب والمتدرب فى كل المجالات ويقدم خدمات تدريبية للمتدربين بتصميم كلا من ألاء عبد الرازق أحمد، غادة خديوى، مروة أبو بكر خالد، الحسين فهمى، عزة عثمان وفى.

وضم المشروع الرابع تصميم موقع الكترونى عن مشروع مصنع بلح كيفية الحصول على المنتج وتسويقه من خلال الانترنت كما يوضح مراحل الإنتاج ونبذه عن المصنع ويتيح للعميل الشراء ومعرفة الأسعار من خلال الموقع ذلك بتصميم صباح جمعة عبد الخالق، مروة محمود عبد الغنى، شيماء عبد الله عيسى، أميرة محمود أحمد، فاطمة جبريل.



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