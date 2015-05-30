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عبد الله صالح : منصورى هادى لم يعد له مكان فى اليمن

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عبد الله صالح : منصورى هادى لم يعد له مكان فى اليمن عبد الله صالح : منصورى هادى لم يعد له مكان فى اليمن
قال الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح اليوم الجمعة إن الرئيس المنفى عبد ربه منصور هادى لم يعد له مكان فى المشهد السياسى اليمنى، وفى مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية قال صالح إن أهمية هادى السياسية انتهت عندما سيطرت جماعة الحوثى على العاصمة صنعاء وهرب هادى منها.

وأضاف قائلا "هذا (الرئيس) انتهت شرعيته تماما لما هرب من صنعاء وعدن والآن هيهرب من الرياض.، وفر هادى من العاصمة فى مارس آذار بعد استيلاء الحوثيين عليها فى سبتمبر أيلول. وتوغل الحوثيون منذ ذلك الحين فى الوسط والجنوب مما دفع إلى شن حملة جوية ضدهم فى محاولة لإعادة هادى للسلطة.

وتقاتل قوات موالية لصالح إلى جانب الحوثيين، وقال صالح أيضا إن الأطراف التى شاركت فى المحادثات خائنة لانها قبلت الهجمات السعودية، وأضاف "الذين حضروا مؤتمر الرياض حكموا على انفسهم بدون ما نحاكمهم .. حكموا على انفسهم أن لاعودة لانهم باركوا العدوان."

واستضافت الرياض محادثات بين فصائل يمنية فى وقت سابق هذا الشهر قاطعها الحوثيون، وذكر صالح أنه لم تتم دعوته للمشاركة فى المحادثات التى تجرى فى سلطنة عمان والتى يشارك فيها الحوثيون، وقال "نحن آخر من يعلم بحق عمان. انصار الله (الحوثيون) لم يشاورونا ولا تحدثوا معنا."

وعمان المتاخمة لليمن هى البلد الوحيد من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجى الست الذى لم يشارك فى الحملة السعودية، وفى وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الحوثيين فى صفحته على فيسبوك إن المحادثات فى عمان استمرت وإن عمان تبذل جهودا لحل الأزمة، وقال صالح إن المحادثات فى عمان هى من تدبير الولايات المتحدة وإيران.

وقال "عندى معلومات مؤكدة أن أمريكا وإيران تريد من عمان أن تلعب دور الوساطة بين الحوثيين والسعوديين."
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مصر 365

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