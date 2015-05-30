مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء سقوط قذيفة على حديقة بمدينة بنغازى

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون مساء اليوم الجمعة جراء سقوط قذيفة (هاون 120) على الحديقة المقابلة لمدرسة بمنطقة الحميضة فى مدينة بنغازى الليبية.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المستشفى استقبل مساء اليوم ، جثمان محمد بالتمر ، كما استقبل 7 جرحى بينهم ثلاثة أطفال ، جراء سقوط قذيفة (هاون 120) على الحديقة المُقابلة لمدرسة طارق بن زياد بمنطقة الحميضة فى مدينة بنغازي.

وأضافت البرغثى أن الجرحى إصاباتهم تتفاوت ما بين الخفيفة والمتوسطة، يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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