العاهل المغربى يؤكد التضامن مع السعودية فى التصدى للإرهاب

بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس ببرقية عزاء للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين إثر المحاولة الإرهابية الفاشلة التى استهدفت مسجد "العنود" بمدينة الدمام اليوم "الجمعة"، وأدى الحادث إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجراح.

وأعرب العاهل المغربى، فى برقيته، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابى المقيت، مشيدا بجهود الأمن السعودى فى التصدى للارهاب، مشددا على إدانته والمملكة المغربية القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأكد العاهل المغربى، فى برقيته، تضامن المغرب مع السعودية فى التصدى للإرهاب الذى يتنافى مع الدين الإسلامى الحنيف والقيم الإنسانية.

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