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خبير جيولجى: 70% من مشروعات سدود الهضبة الإثيوبية تفشل لأسباب فنية

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خبير جيولجى: 70% من مشروعات سدود الهضبة الإثيوبية تفشل لأسباب فنية خبير جيولجى: 70% من مشروعات سدود الهضبة الإثيوبية تفشل لأسباب فنية

أكد الدكتور عباس شراكى، الخبير فى الشئون الجيولوجية، أن 70% من مشروعات السدود على الهضبة الإثيوبية تفشل وتنهار بسبب الأخطاء الفنية والهندسية، مؤكداً أن الهضبة الإثيوبية لا تصلح لإقامة سدود على النيل الأزرق، مشيراً إلى أن إثيوبيا من أكبر المناطق فى إفريقيا معرضة للانهيارات الأرضية بسبب الزلازل وتابع أن 75% من الإثيوبيين لن يستفيدوا من المشروعات المائية للسد.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين ممثلاُ عن وزارة الرى والذى ألقى كلمة نيابة عن وزير الرى فى ندوة نقابة المهندسين مساء اليوم، حول الآثار السلبية لسد النهضة على حصة من المياه، إن الدراسات الإثيوبية حول سد النهضة ناقصة وبها قصور شديد وتحتاج إلى تحديث، مشيرا إلى أن بناء السد يمثل تأثيرا سلبيا على حصة مصر من المياه لافتاً إلى أن بناء السد سيؤدى إلى وجود عجز شديد فى الماء والكهرباء وأكد أن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة هى المشاركة فى إدارة سد النهضة فى حالة بنائه.

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مصر 365

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