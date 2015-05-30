ضاحي خلفان: الدولة تهتم بالبحث العلمي

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، من الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، نسخة من أحدث إصدارات المركز بعنوان «الدليل العملي لإعداد البحوث العلمية».

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال لقائه مدير المركز، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحرص على الاهتمام بالبحث العلمي، وتحث المؤسسات العلمية والبحثية على تدعيم قدرات الدارسين والباحثين وتطوير أدواتهم، مشيداً بحرص مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، على المساهمة دوماً في هذه الجهود، وبإصدارها هذا الدليل العملي الذي يثري المكتبة العلمية، ويرشد الباحثين إلى أصول البحث العلمي الرصين.

تدعيم القدرات

وأكد الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير المركز، أن هذا الإصدار يجيء ضمن خطة المركز الرامية إلى تدعيم القدرات العلمية والمهارات البحثية، وتقديم المساعدة لكافة الباحثين والدارسين، إلى جانب تدعيم كافة المراكز البحثية المتخصصة، بالمراجع المتميزة، حيث قال «كان لزاماً علينا التفكير كمركز بحثي متخصص في مجال البحوث والدراسات، وبناء على توجيهات القيادة العليا، بإيجاد وسيلة سهلة ومبسطة تساعد الباحث على اتباع الخطوات السليمة والدقيقة في إعداد البحث العلمي، وتدريبه على كيفية إعداد الأطر النظرية والعلمية بخطوات سهلة ومبسطة».

فصول

أوضح الدكتور محمد مراد أن كتاب «الدليل العملي لإعداد البحوث العلمية» يحتوي على 4 فصول، جاء الفصل الأول تحت عنوان: البحث العلمي.. المفاهيم الأساسية، وأضاف أن الفصل الثاني من الكتاب يتناول كيفية تصميم الخطة البحثية وإعدادها، وأشار إلى أن الفصل الثالث يبحث في كيفية توثيق المراجع، في حين يقدم الفصل الرابع شرحاً وافياً لأهم معايير كتابة البحث العلمي وتنسيقه.