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سيف بن زايد يرأس اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي

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سيف بن زايد يرأس اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي سيف بن زايد يرأس اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع لجنة القيادة العليا لشرطة أبوظبي، واطّلع سموه، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة للشرطة، على نتائج مؤشرات أداء المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، واتخذت اللجنة العليا القرارات المناسبة بشأنها.

حضور

حضر الاجتماع اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عمير المهيري، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط.

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