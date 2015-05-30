جزيرة المرجان عنوان البهجة في رأس الخيمة

أطلقت حكومة رأس الخيمة العديد من المشاريع السياحية النوعية التي جعلت من الإمارة وجهة البعيد قبل القريب، في إطار خطتها الاستراتيجية الهادفة لجعل الإمارة مركز إشعاع حضاري، فجاءت جزيرة المرجان لتكون احد اوجه هذه الحضارة التي تستقطب جميع فئات المجتمع المحلي والخارجي إلى مرافقه المتعددة المزينة بطبيعة الإمارة الخلابة التي تجمع في طياتها صفاء البحر وهدوء الصحراء وجاذبية الحضارة والمعمار الهندسي الذي تتميز به المرافق والمراكز التي شيدت على الجزيرة.

أربع جزر

المرجان جزيرة من صنع الإنسان استحدثتها حكومة رأس الخيمة لإقامة المشاريع السياحية فيها، تتكون من اربع جزر في منطقة الجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة، تتضمن جزيرة النسيم وجزيرة الكنز والجزيرة المطلّة وجزيرة الأحلام، تقع في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، يبلغ طول سواحل جزيرة المرجان حوالي 23 كم، ويصل طولها الى 4.5 كيلومترات داخل البحر بمساحة تبلغ 2.7 مليون متر مربع، الجزيرة خطط لها ان تضم المنازل والفنادق الفخمة والمنتجعات والنوادي البحرية على الطراز العالمي.

حياة متكاملة

ويستمتع زائر جزر المرجان بقضاء وقت ممتع له ولعائلته في مختلف المرافق التي شيدت داخل الجزيرة سواء من فنادق الخمس نجوم والتي تعرض ثقافات بلدان عالمية فيها مثل فندق ريكسوس باب البحر الذي يقدم الضيافة بنكهة تركية، او بنكهة عالمية كما في باقي الفنادق المشيدة في انحاء الجزيرة مثل فندق دبل تري والمرجان، إضافة إلى الفنادق الأخرى المزمع افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

أنشطة ومتعة

وحرصت حكومة رأس الخيمة على جعل الجزيرة وجهة حضارية متكاملة، حيث أنشأت بنية تحتية في غاية التقدم روعي فيها كل ضوابط الأمن والسلامة، فشيد الكورنيش والممشى على طول ساحل الجزيرة، وتم رصد نوعيات خاصة من الحجارة التي تناسب محبي رياضة المشي الذين يتوافدون عبر الفنادق المتواجدة في الجزيرة او من المواطنين القاطنين في الإمارة والذين يتوجهون للجزيرة لقضاء وقت ممتع وممارسة رياضة المشي او ركوب الدراجة التي يتوفر مؤجرون لها في الجزيرة.

لكل العائلة

وتمنح جزيرة المرجان خيارات نوعية للعائلة ككل سواء من يرغب بقضاء عطلة طويلة في احد الفنادق المنتشرة فيها، او من يرغب بقضاء ساعات من المتعة والصفاء في المقاهي المنتشرة في الفنادق او في الكورنيش المحيط بالجزيرة والمطاعم والمقاهي المجاورة لها والتي تتنوع ما بين لبناني ومغربي وإيطالي وغيره، إضافة إلى المساحات الخضراء المرافقة للمساحات اللامتناهية من الشواطئ الهادئة التي تقدم تجربة رائعة لمحبي الرياضات البحرية، بل ومحبي الحياة البرية والبحرية التي تحتضنها الجزيرة في ظل تواجد حيوانات متنوعة في البحر والبر حيث تعرف المنطقة بتواجد الثعلب البحري النادر فيها.

مشاريع مستقبلية

ونجحت المرجان في ترسيخ وتعزيز موقعها كقطب استثماري مميز في الدولة، حيث انهت شركة جزيرة المرجان المسؤولة عن مشروع جزيرة المرجان، تعاقداتها لمشاريع جديدة يحتضنها مشروع المرجان بقيمة 3 مليارات درهم، لتضم هذه المشاريع مع مشاريع استثمارية سابقة بلغت قيمتها 2 مليار درهم إماراتي منها مشاريع رائدة في قطاع الفندقة والضيافة هي فندق «ريكسوس باب البحر» و«دبل تري هيلتون» جزيرة المرجان ومنتجع وسبا جزيرة المرجان ومساكن باب البحر ومشروع باسفيك.