احذر.. الآيس كريم والمشروبات المثلجة تصيبك بالتهابات الحنجرة والأسنان

عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يلجأ الكثيرون لتناول المثلجات للتغلب على حرارة الجو، كالآيس كريم، العصائر المثلجة، ما يكون لذلك أثر ضار على الصحة.

وفى هذا السياق، يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول الآيس كريم والعصائر المثلجة، عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يؤدى إلى الإصابة بالتهابات الحنجرة، والحلق، والأسنان، ووجود قرح فى اللسان، ما يؤدى إلى الشعور بالآلام شديدة، وصداع، وصعوبة فى البلع.

وأضاف الأشقر، أنه عند تناول الآيس كريم، تحدث التهابات بالأسنان، تنتج عنها الآلام الشديدة، نتيجة لعدم تغطية العصب بشكل كامل، وعند ملامستها عصب الأسنان، تزداد الآلام.

وأشار إلى أنه عند ظهور بعض الأعراض، كالصداع، ووجود صعوبة فى البلع، يجب الامتناع نهائيا عن تناول المشروبات المثلجة، أو الآيس كريم، وتلقى العلاج من خلال تناول أدوية معينة، تعمل على تخدير أعصاب الحنجرة والأسنان، مؤكّدًا ضرورة استبدال المشروبات الباردة، بغير المثلجة.