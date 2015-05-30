أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. الآيس كريم والمشروبات المثلجة تصيبك بالتهابات الحنجرة والأسنان

Google+ Print
احذر.. الآيس كريم والمشروبات المثلجة تصيبك بالتهابات الحنجرة والأسنان احذر.. الآيس كريم والمشروبات المثلجة تصيبك بالتهابات الحنجرة والأسنان
عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يلجأ الكثيرون لتناول المثلجات للتغلب على حرارة الجو، كالآيس كريم، العصائر المثلجة، ما يكون لذلك أثر ضار على الصحة.

وفى هذا السياق، يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول الآيس كريم والعصائر المثلجة، عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يؤدى إلى الإصابة بالتهابات الحنجرة، والحلق، والأسنان، ووجود قرح فى اللسان، ما يؤدى إلى الشعور بالآلام شديدة، وصداع، وصعوبة فى البلع.

وأضاف الأشقر، أنه عند تناول الآيس كريم، تحدث التهابات بالأسنان، تنتج عنها الآلام الشديدة، نتيجة لعدم تغطية العصب بشكل كامل، وعند ملامستها عصب الأسنان، تزداد الآلام.

وأشار إلى أنه عند ظهور بعض الأعراض، كالصداع، ووجود صعوبة فى البلع، يجب الامتناع نهائيا عن تناول المشروبات المثلجة، أو الآيس كريم، وتلقى العلاج من خلال تناول أدوية معينة، تعمل على تخدير أعصاب الحنجرة والأسنان، مؤكّدًا ضرورة استبدال المشروبات الباردة، بغير المثلجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365