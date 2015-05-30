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القبض على مسجلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو بمدينة أسوان

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القبض على مسجلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو بمدينة أسوان القبض على مسجلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو بمدينة أسوان
تمكن رجال المباحث بمركز أسوان اليوم من ضبط عاطلين لهما بيانات جنائية مسجلة متلبسين بحيازة 3 كيلوجرامات من مخدر البانجو وسلاح أبيض.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم (مسعود.ن) 31 سنة والمتهم (نصر.ع) 48 سنة، وبحيازتهما كمية من مخدر البانجو مقسمة على (19) لفافة متوسطة الحجم وخنجر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وبالتحرى تبين أنهما قد سبق اتهامهما فى (13) قضية متنوعة قبل ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر (689) جنايات مركز أسوان، وجار إحالتهما لنيابة المركز للتحقيق.

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