بالصور…القبض على «مترو» أخطر مروجى المخدرات بمنوف

تمكنت وحدة مباحث قسم منوف من إلقاء القبض على أخطر العناصر الإجرامية فى ترويج المواد المخدرة بدائرة منوف بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة “حشيش وأقراص “.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث قسم منوف يفيد بورود معلومات عن قيام احمد عادل منير مراد سن 28 وشهرته احمد “مترو” بنشاط غجرامى الاتجار فى المواد المخدرة .

وبتقنين الاجراءات توجهت قوة من المباحث تضم النقيب ‏مصطفى نجاح والنقيب محمد شحاته وشرطين سريين وبمداهمة وكر المتهم اشهر سلاح فرد خرطوش فى وجه القوات وحاول الفرار إلا انه تم القبض والسيطرة عليه وإصابة شرطى سرى أشرف سليمان بكسر فى اليد اليمنى .

وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش ، وسلاح ناري طبنجه ، وكميه كبيره من مخدر الحشيش ، وكميه من الاقراص المخدره المتنوع ، وكميه من الزخائر ، وحزام مخصص لحمل الزخائر ، وكميه من الاسلحه البيضاء مختلفة الاحجام ، وهاتف محمول وتم تحرير محضر بالواقعة .