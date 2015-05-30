ولاية الخرطوم تشكل لجنة مركزية لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات

شكلت ولاية الخرطوم السودانية، لجنة مركزية من الهيئات والوزارات المختلفة لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات المتوقعة خلال الخريف الحالى، كما طالبت الولاية بتدخل وحدة تنفيذ السدود فى أعمال تأمين العاصمة (الخرطوم) من مخاطر فيضانات نهر النيل.

وأكد وزير البنية التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم السودانية أحمد قاسم - للإذاعة السودانية اليوم الجمعة - استعداد ولايته لخريف هذا العام، قائلا "إن التجهيزات شارفت على الانتهاء"، مشيرا إلى أن وزارات الرى والصحة، والشؤون الاجتماعية، فضلا عن هيئة الأرصاد الجوية، ستكون مسئولة عن التحضيرات والتنبوء والمعالجة للسيول والأمطار.

وأوضح أن الغرفة مسئولة عن كافة التحضيرات وإعداد مختلف التنبؤات بمستويات الأمطار والقيام بأعمال الصيانة الدورية للمصارف وتطهيرها ونظافتها إلى جانب الإشراف على العمل الطوعى والصحى والاجتماعى وتوفير المعينات الهندسية اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول.

وأضاف أن السدود تعتبر الحل الاستراتيجى للتصدى للسيول فى ولاية الخرطوم، وقال "لقد تم الانتهاء من إنشاء 11 سدا واقيا من السيول، وأطالب بدخول وحدة السدود فى إنشاء باقى السدود لتأمين العاصمة تماما".

وتعانى ولايات السودان، وخاصة الخرطوم، من موسم الأمطار بسبب سوء شبكات الصرف الصحى، وتسفر الفيضانات والسيول دائما عن خسائر فى الأرواح والممتلكات، حيث تجاوز ضحايا الخريف الماضى أكثر من 70 قتيلا.

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