حوار – باسم مرسي.. عن المدرب الوحيد الذي تعلم منه وشراسته و ' حسبي الله في تامر أمين '

جوزفالدو فيريرا هو المدير الفني الوحيد الذي علم باسم مرسي ليجعله مهاجما دوليا فذا يقود الزمالك للبطولات ويتحدث اليوم مع الموقع الرسمي للنادي الأبيض فيما ينقله FilGoal.com.

عن فيرارا

"جوزفالدو فيريرا مدرب رائع. هو الوحيد الذي تعلمت منه فهو دائم الحديث معي".

"تعلمت منه كل شيء عن التحرك في أرض الملعب، وأمور أخرى فنية وغير فنية كذلك في حياتي. إنه مدرب رائع قادر على منح الزمالك البطولات. وأتمنى استمراره".

عن الشراسة

"هنا نقطة مهمة تحدث عنه البعض كذبا عني. لست مغرورا ولست عصبيا ولا أهوى المشاكل".

"كل ما هناك أن الزمالك رقم 1 عندي مع احترامي لكل الأندية المنافسة وجماهيرها".

"لهذا أنا شرس في أرض الملعب لا أكثر ولا أقل. هذا لأني أغير على قميص الزمالك لا أكثر"

حلاقة الشعر

"قصة حلاقتي لشعري أني وعدت رئيس النادي مرتضى منصور بأن أتمم تلك الخطوة مع فوز الزمالك رسميا بالدوري المصري".

"لكن مع كل حوار لرئيس النادي كان هناك من يسأله عن شعري. كل مرة كان يصمت ثانية لأنه يحتار في الإجابة".

"قررت رفع الغضب عنه".

تامر أمين

"ما قاله تامر أمين عني لا يجعلني إلا بالرد أن حسبي الله ونعم الوكيل. لا أشرب الخمر، أنا أصلي وأعرف ربي جيدا".

"ربنا يسامحه".