بالصور…إحباط تهريب ثعالبين محنطين مع عراقى بالمطار

أحبطت ادارة تامين الركاب بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعه محاولة راكب عراقى الجنسية تهريب ثعلبين محنطين بالمخالفة للقرار الوزاری رقم 110 لسنة 1999 والقانون رقم 4 لسنة 1994 .

صرح مصدر امني بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة العراقية المتجهة الى السليمانية اشتبه الامين المعين على جهاز كشف الحقائب فى راكب عراقى “احمد.م.ف” وبتفتيش حقائبه امام العميد ايمن عبد الفتاح مدير ادارة التامين بالمطار تبين اخفاؤه ثعلبين محنطين .

تم اخطار ادارة الحياة البرية بالمطار حضرت لجنه برئاسة الدكتور احمد سامی والتی قررت بان الثعلبين مخالف سفرهما للقانون وتم مصادرتهما بعد ان قدم الراكب اقرار بالتنازل عنهما ، ويتم اتخاذ اجراءات تسليمهما لمتحف حديقة الحيوان بالجيزة .

امر اللواء طارق فتحى مدير امن مطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .