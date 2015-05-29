حزب الوفد يفصل الـ 7 أعضاء المعينين بالهيئة العليا نهائيا من الحزب

أكد المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، ما نشرته اليوم السابع منذ قليل حول قرار الهيئة العليا، التى قررت بالإجماع خلال الاجتماع المشترك، بين أعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، المنعقد بمقر الرئيسى للحزب اليوم، فصل الـ 7 أعضاء المعينين بالهيئة العليا من كافة تشكيلات الحزب موضحًا “أى أنهم ليسوا أعضاء بحزب الوفد”.

أوضح الحسامى عقب انتهاء الاجتماع، أن قرار فصلهم تم بناء على إجراءات محددة بعد تقرير اللجنة الخماسية التى كُلفت بالتحقيق معهم فى البداية، إضافة إلى تغيبهم من حضور اجتماع اليوم، وإعلانهم رفض قرار تعينهم. وأشار المتحدث باسم حزب الوفد، أن أزمة الـ7 أعضاء لم تكن مطروحة اليوم على أجندة اجتماع الحزب، لافتا إلى أن أعضاء الهيئة العليا صمموا على فتح الأمر لإنهاء الأزمة. ومن المقرر ان يصدر حزب الوفد بيان تفصيلى لشرح قرار الفصل، ويذكر أن الـ7 أعضاء المفصولين بشكل نهائى هم “فؤاد بدراوى، وياسين تاج الدين، وعبد العزيز النحاس ومصطفى رسلان وعصام شيحة وشريف طاهر وأحمد يونس”.