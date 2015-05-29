أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا الحكم في دعوي اعتبار «قطر وتركيا» داعمتين للارهاب

Google+ Print
غدًا الحكم في دعوي اعتبار «قطر وتركيا» داعمتين للارهاب غدًا الحكم في دعوي اعتبار «قطر وتركيا» داعمتين للارهاب

 

محكمة عابدين

تصدر غدا السبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، ححكمها فى الدعوي القضائية التي تطالب باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب

جاء بصحيفة الدعوي، أن قطر دولتي قطر داعمه للإرهاب، ورسخ ذلك فى ضمير الشعب المصرى بالكامل، بقصد تنفيذ أجندات إرهابية فى المنطقة، وأن كل الجرائم التى ارتكبت ووقعت فى الأراضى المصرية كانت قطر الداعمة لها، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.

وأضاف مقيم الدعوى، أن قطر متورطة فى الحادث الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة فى العريش بشمال سيناء، وتسبب فى مصرع أكثر من 36 شهيدًا و90 مصابًا من جنودنا البواسل، وثبت بالدليل القاطع أنها هى الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة للهجوم الإرهابى فى سيناء وترديد طاقمها هتافات “الله أكبر الله أكبر”، وهذا التصرف يحزم بأن قطر هى من تمول العمليات الإرهابية، وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين.

بينما أوضح فى دعواه الثانية، أن “تركيا دولة داعمة للإرهاب ويوجد بها التنظيم الدولى للإخوان، ويبث منها عدد من القنوات التى تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة”.

وأشار إلى أن تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان الإرهابية، التى تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية فى لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا