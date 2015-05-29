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جينيفر لوبيز من المغرب: من الممكن أن أغنّي كلمات عربية

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الجمعة 29-05-2015 17:53

عقدت النجمة العالمية Jennifer Lopeza مؤتمراً صحافياً في العاصمة المغربية الرباط على هامش الدورة الـ14 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" الغنائيّ الذي ينطلق اليوم الجمعة.
وعبّرت النجمة البالغة من العمر 45 عاماً عن سعادتها لوجودها في المغرب، وقالت إنها قد تدرس فكرة إدخال كلمات عربيّة في أغنية لها.
وقالت Jennifer إنّها تستعدّ للتمثيل في فيلم جديد وللمشاركة في لجنة التحكيم في آخر موسم لبرنامج (أمريكان أيدول)، بعد أن شاركت في الموسم السابق.
وعند سؤالها عن سرّ جمالها ورشاقتها، قالت النجمة إنه يكمن في "حياة سليمة من دون تدخين ولا شرب (للكحوليات) مع نوم كافٍ وتغذية متوازنة وشرب الماء بكفاية".
Jennifer التي ستفتتح مساء اليوم مسابقة الأغنية الدولية في إطار الدورة الـ14 للمهرجان، كانت قد وصلت المغرب يوم الأربعاء في 27 أيار/ مايو، حيث نشرت صورة لها من داخل السيارة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "وصلنا المغرب".
يُذكر أن مهرجان موازين، في دورته الـ14، سيقام في الفترة الممتدّة من 29 مايو إلى 6 يونيو، بمدينة الرباط.

 

 

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