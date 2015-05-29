شرطة المسطحات : ضبط 2 من أكبر تجار وصيد الترسة البحرية بالإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالإسكندرية، من ضبط اثنين من أكبر تجار وصيد الترسة البحرية، عقب تحريات مسبقة وإذن صادرمن النيابة، تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اثنين من أكبر تجار وصيد ( السلحفاة البحرية- الترسة) والمحرم صيدها دولياً ومحلياً، وذلك حال محاوتهم ذبح وبيع إحداها، حيث تمكنت من اكتشاف المخزن الذي قاما بتخزين الحيوانات الحية به ووجد به (عدد 9 سلحفاة حية، عدد 3 صدفة حديثة مدممة بما يدل أنها ذبحت قبل الضبط مباشرة ).

ونجحت كذلك في إعادة 9 من تلك السلاحف والتي ضبطت بحوزة المتهمين إلى عرض البحر، وكان ذلك بالتنسيق والاشتراك مع هيئة حماية البيئة هذا وقد تم إعادة الحيوانات الحية إلى عرض البحر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.