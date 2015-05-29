الامارات تدين بشدة محاولة تفجير مسجد بالدمام

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم التفجير الارهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء صلاة الجمعة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين .

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تصريح له ان دولة الامارات اذ تدين بشدة هذا العمل الارهابي الجبان وتجدد رفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب لتؤكد على تضامنها ودعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الجرائم الارهابية الخطيرة التي تستهدف النيل من وحدة النسيج الوطني بالمملكة.

وأكد ان هذه الجريمة الارهابية تقتضي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي وتكثيفها على الصعد كافة لمواجهة هذه الاعمال الجبانة والفكر الضال الذي لا يرعى للنفس البشرية واماكن العبادة اية حرمة ..مشددا معاليه على حرمة الدماء وحرمة بيوت الله.

وأعرب معاليه عن تعازي دولة الامارات الحارة لحكومة وشعب السعودية ولعائلات الشهداء وتنمياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين ..داعيا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء ويحميها من الفتن والصراعات الطائفية.

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