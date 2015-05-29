رئيس موريشيوس يستقيل من منصبه ويسلم البلاد لـ«سيدة الأحياء»

قرر رئيس جمهورية موريشيوس راجكشيوور بورياج، الاستقالة من منصبه، وذلك قبل نهاية ولايته الرئاسية.

وقال راديو “فرنسا الدولي” اليوم الجمعة، أن مدة ولاية رئاسة بورياج تنتهي بعد ما يقرب عامين، لكنه قال إنه أبرم اتفاقية سياسية مع رئيس وزرائه.

وأشار الراديو إلى أن بورياج سيسلم مهام منصبه لأول مرة إلى أمينة غريب فقيم، عالمة الأحياء المشهورة الحائزة على عدة جوائز دولية.

وتعد غريب فقيم أستاذة محاضرة في مادة الكيمياء العضوية ونائبة رئيس جامعة موريشيوس، وصاحبة أول قائمة حصر بالنباتات العطرية والطبية في موريشيوس وجزيرة “رودريجز” المجاورة، وأتاح تحليلها العلمي للخصائص المضادة للأمراض الجرثومية والفطرية ومرض السكرى، والمتوفرة فى عدد من النباتات، البدء باستخدامها كمواد بديلة وفعالة للأدوية التجارية.