كيف تجددين حقيبة المكياج في فصل الصيف؟

يختلف المكياج من فصل إلى آخر، وتتنوّع الصيحات المعتمدة في عالم الجمال. لذلك، لا يمكنك ـ سيدتي ـ أن تحتفظي بالمستحضرات نفسها في كلّ الفصول، لأنك تحتاجين إلى تجديد حقيبتك الجماليّة عند بداية كلّ فصل. اخترت لك آخر إصدارت مستحضرات التجميل من ظلال عيون وأحمر شفاه، بالإضافة إلى العطر المناسب لهذا الفصل. تابعي هذا الموضوع، واكتشفي ما هو المستحضر الضروريّ لفصل الصيف:

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آخر صيحات ظلال العيون:

إنها موضة الدمج التي تحتلّ مكياج العيون لصيف 2015، إذ تجمع بين قوة الألوان الجريئة ونعومة الألوان الترابية.

إليك مجموعة " 5 كولور كونتراست أوريزون" 5 Couleurs Contraste Horizon من ديور Dior

التي تحتوي على اللونين الأزرق والزيتي كألوان جريئة، بالإضافة إلى اللون البرونزي بدرجتين مختلفتين. ويبقى الأساس لزوايا العين للّون الأبيض.

إذا كنت لا تحبّذين ألوان الـ"جليتر"، ننصحك باختيار مجموعة " انفاموس سكاي أيشادوه باليت"

Infamous Sky Eyeshadow Palette من إيستي لودر Estee Lauder

كما يمكنك شراء ظلال باللون البنفسجي، إذ إنه من آخر صيحات ظلال العيون لهذا الفصل "ايكرا 1 كولور" Ecrin 1 Couleurمن غيرلان Guerlain

أحمر شفاه بألوان صيفية:

لا يزال اللون الزهري الطبيعي من الألوان التي تُناسب فصل الصيف. لكن للألوان الداكنة والقوية دوراً لافتة في إشراق مكياجك الصيفي وتكبير شفتيك:

أحمر شفاه " سيندريلا ليبستيك رويال بول" Cindrella Lipstick Royal Ball من ماك Mac

أحمر شفاه " مات ليبستسك لوفر" Matte Lipstick Lover من دولتشي Dolce

أحمر شفاه " أليكسندر" Alexander من توم فورد Tom Ford

غلوس " تان إن أويل" Tint In Oil من إيف سان لوران Yves Saint Laurent



عطر صيفي منعش:

يشرق فصل الصيف برائحة الفواكه والأزهار، ما يَمنحك الحيوية والشعور بالعظمة. إنه مزيج من المسكي مع عصير التوت، والفلفل الوردي وخشب الصندل من أجل ابتكار مميّز في عالم العطور.

عطر " فيري روبي" Feerie Rubis من فان كليف أند أربلس Van Cleef & Arpels



روعة الاسمرار والعناية المثالية:

تحتاجين في فصل الصيف إلى مستحضر يساعدك في اكتساب سمرة مميّزة من جهة، ويحميك من أشعة الشمس من جهة أخرى. ننصحك بتجربة "ساتن شين أويل فاست تان أوبتيمايسر" Satin Sheen Oil Fast Tan Optimizer من "لانكستر" Lancaster بدرجة حماية SPF 50، الذي يتّسم بفوائد الزيت، من دون أن يترك ملمساً دهنياً على البشرة، ما يمنحها نعومة الحرير ويعزّز حدّة السمرة.

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