بالصور…مصرع 5 أشخاص غرقًا في رأس البر

لقي 5 شباب مصرعهم غرقا برأس البر اليوم، وأصيب 6 آخرين نتيجة ارتفاع الموج بشاطئ 89، وتم نقل الجثامين لمستشفى 107 بمدينة رأس البر.

وكشف مصدر طبي،، أسماء المصابين وهم:

- علي أيمن السيد (26عاما – مقيم بمحافظة الشرقية).

- أحمد محمد المتولي (25عاما – مقيم بمحافظة الشرقية).

- السعيد راضي السعيد (19 عاما – مقيم بالمحلة في محافظة الغربية).

- محمد أسامة محمد (27 عاما – مقيم بالدقهلية).

إضافة إلى اثنين آخريين، وتم نقلهم جميعا لمستشفى 107 برأس البر؛ لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف المصدر، أن المتوفين هم:

- يوسف نعيم مصطفى (19 عاما – مقيم بالمحلة – الغربية).

- أحمد محمد جمعة (18 عاما – مقيم بدكرنس بالدقهلية).

- إبراهيم الصاوي أحمد (15 عاما – مقيم بديرب نجم محافظة الشرقية).

- خليل هشام عمرو (15 عاما – مقيم بديرب نجم محافظة الشرقية).

- أحمد رجائي يوسف (18 عاما – مقيم بسمالوط المنيا).

فيما انتقلت مباحث قسم دمياط الجديدة، برئاسة العقيد عمرو الفداوي مأمور القسم، للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.