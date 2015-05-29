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القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف تقتل 30 داعشيا فى العراق

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القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف تقتل 30 داعشيا فى العراق القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف تقتل 30 داعشيا فى العراق
أعلنت وزارة الدفاع العراقية ان قوات عراقية وطيران التحالف الدولى تمكنت من قتل 30 عنصرا من تنظيم داعش فى اطار المعارك بين القوات العراقية والتنظيم المتطرف فى مناطق متعددة من العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية وزع اليوم الجمعة ان طيران التحالف الدولى نفذ غارات جوية استهدفت مواقع لداعش فى قضاء تلعفر فى الموصل اسفر عن مقتل 4 من داعش فيما تمكن الطيران من قتل 3 من داعش فى قضاء بيجى فيما قامت قوة من قيادة عمليات سامراء وقوة من مجاهدى الحشد الشعبى بتطهير منطقة الاين بالكامل من سيطرة داعش وقتل 23 مسلحا وحرق وتدمير 6 عجلات ومقرات تابعة لداعش وكدس للعتاد وهروب جماعى لمن تمكن من عناصر تنظيم داعش مستفيدا من حالة الطقس الرديئة".

واوضح البيان "ان قوة مشتركة من قيادة عمليات دجلة بتطهير مناطق العرابضة والمجارية ومنصورية الجبل والاسيود والعالى وأبو دهن وشروين وبزايز شريون والدواليب وحمبس وزحام والزور والاحيمر والسوامرة وجبينات التابعة لمحافظة ديالى من سيطرة داعش".

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