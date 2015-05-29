بالفيديو.. "واتس آب اليوم السابع".. فيديو لأشلاء ضحايا تفجير مسجد الشيعة بالسعودية

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع"- "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد قراء "اليوم السابع" فيديو يوضح تناثر الأشلاء بمحيط مسجد الحسين بحى العنود بالدمام فى المملكة العربية السعودية ، ويظهر فى الفيديو صوت سيدة تصرخ بصورة هيستيرية فى حالة من الانهيار بعد وقوع التفجير الإرهابى.

وكان انتحارى قد فجر نفسه ظهر اليوم الجمعة، بالمسجد الذى يرتاده الشيعة عقب انتهاء الصلاة، مخلفًا وراءه 3 ضحايا من رواد المسجد.

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