احذر من القعدة.. الجلوس 3 ساعات يوميا يقلل من متوسط عمرك

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية عن أضرار الجلوس، حيث أفادت أن الجلوس لمدة ثلاث ساعات فقط يوميًا يزيد خطر انخفاض متوسط العمر.

وأظهرت الدراسة نتائج خطيرة عن مدينة نيويورك "المدينة التى لا تنام"، حيث إن معظم سكان نيويورك يجلسون فى المتوسط سبع ساعات كل يوم.

وقالت الدكتورة سوزان ستينبوم، مديرة قسم أمراض القلب فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، إنه مع مجرد الجلوس أكثر من ثلاث ساعات فى اليوم، يحدث انخفاض فى متوسط العمر المتوقع.

وأشارت ستينبوم إلى أن التنقل والتحرك ضرورى للمحافظة على الصحة فى نيويورك، والمشى أو صعود الدرج يجب أن يكون جزءًا من الروتين اليومى بدلًا من الجلوس لفترات طويلة.

وأوضحت ستينبوم أن الجلوس لفترات طويلة له تداعيات كثيرة غير صحية، بما فى ذلك الإصابة بالسمنة والسكرى، وارتفاع ضغط الدم، وظهور الدوالى، وتورم الساق والتغيرات الجلدية المزمنة الناتجة عن الجلوس لفترات عديدة.

وأضاف الباحثون أن الجلوس مثل التدخين لا يقل خطرا عنه.