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مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على خطوات إسعاف طفلك المصاب بضربة شمس

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مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على خطوات إسعاف طفلك المصاب بضربة شمس مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على خطوات إسعاف طفلك المصاب بضربة شمس
ضربة الشمس إحدى الإصابات التى تصيب الأطفال والكبار نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة لذلك يصبح من المهم معرفة خطوات إسعاف الطفل المصاب بضربة الشمس.

ضربة الشمس
>قالت الدكتور نهى أبو الوفا، استشارى الأطفال بقصر العينى، إن إصابة الأطفال بضربة الشمس نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس ما يؤدى لارتفاع درجات الحرارة جسم الطفل لتتجاوز 41 درجة، كما يحدث له خلل بأعضاء الجسم.

أهم علامات إصابة الأطفال بضربة الشمس


>وتستكمل د. نهى قائلة: "هناك بعض العلامات والتى تعطى مؤشرًا لإصابة الأطفال بضربة الشمس وأهمها":

1)ارتفاع درجة حرارة الجسم .
>2) دوار وهزلان.
>3) زغللة فى النظر فى حالة الأطفال الكبار.
>4)صداع .
>5)ألم فى العضلات .
>6)غثيان.
>7)قيء.
>8)زيادة ضربات القلب.
>9)هبوط فى ضغط الدم.
>10)احمرار بالجلد وجفاف.

أهم الخطوات إسعاف الطفل المصاب بضربة الشمس


>وأشارت د. نهى إلى بعض المخاطر والمضاعفات التى من الممكن أن تصيب الأطفال نتيجة إصابتهم بضربة الشمس والتى تصل إلى فقدان الوعى، قائلة: "هناك بعض الخطوات والإرشادات التى يجب على الأمهات مراعاتها عند ظهور الأعراض السابقة على طفلك وأهمها":

1)استحمام الطفل بماء فاتر.

2)عمل كمادات ماء باردة.

3)عقب الاستحمام يتم وضع الطفل أمام مبردات الهواء إن أمكن.

4) حال إصابة الطفل بالدوار والدوخة يجب على أن ينام على ظهره ورفع قدميه لأعلى مع عمل كمدات ماء بارد.

5)إذا دخل الطفل فى حالة فقدان الوعى يجب الإسراع إلى الذهاب للمستشفى على الفور.

لذلك تنصح د. نهى قائلة يجب على الأمهات مراعاة تجنب وعدم خروج طفلها بأوقات حرارة الجو المرتفعة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
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