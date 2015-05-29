أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمير نبيل: إنهاء الصراع والقضاء على «داعش» لن يكون إلا عراقياً

Google+ Print
أمير نبيل: إنهاء الصراع والقضاء على «داعش» لن يكون إلا عراقياً أمير نبيل: إنهاء الصراع والقضاء على «داعش» لن يكون إلا عراقياً

قال الكاتب الصحفي أمير نبيل، إنّ الدورَ الذي يَلعبه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، يُشبه كثيراً دور الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في اليمن، لأنّهما يُريدان العودة إلى السلطة مرة أخرى.

وأضاف نبيل في لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي مدحت عيسى، أنّ الاتهامات الموجهة لـ نوري المالكي، بأنّه أصدر أوامر بانسحاب القوات العراقية أثناء محاربتهم لداعش تعد صحيحة، لأنّ المالكي يُحارب من أجل عودته للسلطة مرة أخرى.

وتابع نبيل أنّ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق سواءً من خلال قوات أو طائرات، ما هو إلا لإرسال صورة للعالم بأنّ أمريكا تُريد القضاء على “داعش” رغم أنّ كل التقارير الدولية تُفيد بأنّ داعش صناعة أمريكية.

وأوضح نبيل أنّ القضاء على حركة داعش، والانتهاء من أزمة الصراع الداخلي في العراق لن يكون إلا عراقياً.

وبشأن أزمة اليمن، أكد نبيل، أنّ الموقف في اليمن غامض، لأنّ اليمنية تضع شروط لحل وإنهاء الأزمة في الوقت الذي ترفض فيه جماعة الحوثيين هذه الشروط، موضحاً أنّ جماعة الحوثيين لا تُبدي حسن النوايا لحل الأزمة.

وأوضح نبيل أنّ ما تَقوم به سلطنة عمان، وبعض الدول الخليجية يُمكن أنْ يفتح باب الحوار السياسي أمام الأطراف اليمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية