أمير نبيل: إنهاء الصراع والقضاء على «داعش» لن يكون إلا عراقياً

قال الكاتب الصحفي أمير نبيل، إنّ الدورَ الذي يَلعبه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، يُشبه كثيراً دور الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في اليمن، لأنّهما يُريدان العودة إلى السلطة مرة أخرى.

وأضاف نبيل في لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي مدحت عيسى، أنّ الاتهامات الموجهة لـ نوري المالكي، بأنّه أصدر أوامر بانسحاب القوات العراقية أثناء محاربتهم لداعش تعد صحيحة، لأنّ المالكي يُحارب من أجل عودته للسلطة مرة أخرى.

وتابع نبيل أنّ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق سواءً من خلال قوات أو طائرات، ما هو إلا لإرسال صورة للعالم بأنّ أمريكا تُريد القضاء على “داعش” رغم أنّ كل التقارير الدولية تُفيد بأنّ داعش صناعة أمريكية.

وأوضح نبيل أنّ القضاء على حركة داعش، والانتهاء من أزمة الصراع الداخلي في العراق لن يكون إلا عراقياً.

وبشأن أزمة اليمن، أكد نبيل، أنّ الموقف في اليمن غامض، لأنّ الحكومة اليمنية تضع شروط لحل وإنهاء الأزمة في الوقت الذي ترفض فيه جماعة الحوثيين هذه الشروط، موضحاً أنّ جماعة الحوثيين لا تُبدي حسن النوايا لحل الأزمة.

وأوضح نبيل أنّ ما تَقوم به سلطنة عمان، وبعض الدول الخليجية يُمكن أنْ يفتح باب الحوار السياسي أمام الأطراف اليمنية.