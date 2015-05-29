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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى من القبض على عاطل وبحوزته سلاح.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد احمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، بقيام ضباط الادارة بالقبض على المدعو (ا. ع. السيد) 18 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3745 لسنة 2015 جنايات قسم ثان بتهمة شروع فى قتل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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مصر 365