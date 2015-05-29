السيطرة على حريق محطة وقود بمركز البداري في أسيوط



> تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز البداري، من السيطرة على حريق نشب بمحطة وقود بمنطقة الشعابية بالبداري في أسيوط.

وتلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة الشعابية بالمركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران للمناطق المجاورة، ودون وقوع مصابين أو خسائر في الأرواح.

وأفادت التحريات الأولية، بأن ماساً كهربائياً تسبب في اشتعال الحريق بمحطة الوقود.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار تحديد حجم التلفيات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.