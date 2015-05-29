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معرض للسلع الغذائية بالسويس لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

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معرض للسلع الغذائية بالسويس لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان معرض للسلع الغذائية بالسويس لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

 وافق اللواء العربي السروي محافظ السويس على إقامة معرض للسلع الغذائية، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان وتقديم خدمات للمواطنين، وسلع إضافية بأسعار في متناول المواطنين.

 أشار بيان صادر من الديوان العام للمحافظة، ظهر اليوم الجمعة، أن المحافظ طالب مجدي عبد العال مدير عام بالتنسيق مع الغرفة التجارية متابعة صرف الدعم الإضافي للسلع التموينية على بطاقات التموين لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية للمواطنين.

 وأكد مدير عام التموين بأنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على إقامة معرض السلع الغذائية بشهر رمضان بموقف الأتوبيس القديم بحي الأربعين خلال الأيام القادمة.

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