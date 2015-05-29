بالصور مبادرة «ساعد الخير» تنظف وتدهن نفق العصافرة بالإسكندرية

قامت ظهر اليوم الجمعة، حملة لتنظيف ودهان نفق شارع 45 بمنطقة العصافرة، من الكلمات المسيئة والملصقات الإعلانية والدعائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية على الجدران.

و قالت سحر الغرياني أحد أعضاء الحملة أن الهدف الأساسي من فعالية اليوم هي إزالة كل الملصقات الدعائية على جدران نفق شارع 45 بالعصافرة، والتي تعد موع من أنواع التلوث البصري، ونوهت أن ما قامت المبادرة به بسبب عدم قيام الأحياء بعملهم من إزالة الملصقات والعبارات المسيئة على الجدارن، وأكدت أن الحملة تقوم على التبرعات بين أعضائها فقط، بهدف إرجاع مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها عروس البحر المتوسط.