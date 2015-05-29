محافظ أسيوط يفتتح معرض صالون الشباب للفنون التشكيلية بقصر الثقافة

افتتح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط معرض صالون شباب أسيوط الثانى والعشرين "المسابقة الثانية" دورة الفنان الراحل بخيت فراج، والذى يقام بقصر ثقافة أسيوط تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وبحضور الدكتورة فوزية أبو النجا وكيل وزارة الثقافة وعبد العال زهران مدير عام ثقافة اسيوط، وبمشاركة العديد من الفنانين الشباب بالمحافظة.

وأعلن المحافظ – خلال الافتتاح – عن استمرار دعمه المادى والمعنوى للعملية الثقافة والفنية والفنانين الشباب بالمحافظة نظرا لأهمية الثقافة والفنون فى إحياء التراث والتاريخ الذى تزخر به محافظة أسيوط مشيدا بمستوى الاعمال الفنية المشاركة فى المعرض.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض واستمع الى شرح الفنانين الشباب لأهم الاعمال الفنية المشاركة فى المعرض والتى تمثلت فى اللوحات الفنية والاعمال التشكيلية والنحت بمرافقة الدكتور منصور المنسى عميد كلية التربية النوعية بجامعة اسيوط واحد المشرفين على المعرض.

مشيرا الى دراسة مطالب الشباب المشارك فى المعرض والتى تمثلت فى تنظيم جوائز اقتناء لبعض الاعمال الفنية المتميزة لتكون نواة متحف للفن الحديث بأسيوط وتشجيعا للفنانين الشباب على التميز والابداع.



>

اثناء افتتاح المحافظ للصالون



>

اثناء تفقد الصالون