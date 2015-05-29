بالصور.. تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد والإدارة التعليمية بالخارجة أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية على مستوى الإدارة فى احتفالية عامة بحضور بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، وبحضور مدير عام التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية بالقطاع وبإدارة الخارجة التعليمية.

تم تكريم 10طلاب الأوائل فى المرحلة الابتدائية و12طالبا من أوائل المرحلة الإعدادية برعاية مع مجلس الأباء والأمناء والمعلمين بالتربية والتعليم وبحضور أولياء أمور الطلاب ومديريى وعدد من مدرسى المدارس التى ينتمى إليها أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وأشعارا لفريق كورال التربية والتعليم بالوادى الجديد وتم منح المتفوقين شهادات تقدير وهدايا مقدمة من مجلس الأباء والأمناء.



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إحدى الطالبات التى تم تكريمها مع أسرتها



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طالبة من أوائل الشهادة الإعدادية بعد تكريمها



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جانب من تكريم أوائل الشهادات بالخارجة



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طالبات من أوائل الشهادة الإعدادية بالخارجة



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صورة تذكارية لأوائل الشهادات وأولياء أمورهم



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أوائل الشهادات وأسرهم أمام مقر المركز الاستكشافى للعلوم



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صورة تذكارية لأوائل الشهادات مع مسئولى قطاع التربية والتعليم بالمحافظة



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إحدى الطالبات المكرمات أثناء تسلمها شهادة التفوق