أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

Google+ Print
كرمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد والإدارة التعليمية بالخارجة أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية على مستوى الإدارة فى احتفالية عامة بحضور بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، وبحضور مدير عام التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية بالقطاع وبإدارة الخارجة التعليمية.

تم تكريم 10طلاب الأوائل فى المرحلة الابتدائية و12طالبا من أوائل المرحلة الإعدادية برعاية مع مجلس الأباء والأمناء والمعلمين بالتربية والتعليم وبحضور أولياء أمور الطلاب ومديريى وعدد من مدرسى المدارس التى ينتمى إليها أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وأشعارا لفريق كورال التربية والتعليم بالوادى الجديد وتم منح المتفوقين شهادات تقدير وهدايا مقدمة من مجلس الأباء والأمناء.

إحدى الطالبات التى تم تكريمها مع أسرتها -اليوم السابع -5 -2015
>

إحدى الطالبات التى تم تكريمها مع أسرتها

طالبة من أوائل الشهادة الإعدادية بعد تكريمها -اليوم السابع -5 -2015
>

طالبة من أوائل الشهادة الإعدادية بعد تكريمها

جانب من تكريم أوائل الشهادات بالخارجة -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من تكريم أوائل الشهادات بالخارجة

طالبات من أوائل الشهادة الإعدادية بالخارجة -اليوم السابع -5 -2015
>

طالبات من أوائل الشهادة الإعدادية بالخارجة

صورة تذكارية لأوائل الشهادات وأولياء أمورهم -اليوم السابع -5 -2015
>

صورة تذكارية لأوائل الشهادات وأولياء أمورهم

أوائل الشهادات وأسرهم أمام مقر المركز الاستكشافى للعلوم -اليوم السابع -5 -2015
>

أوائل الشهادات وأسرهم أمام مقر المركز الاستكشافى للعلوم

صورة تذكارية لأوائل الشهادات مع مسئولى قطاع التربية والتعليم بالمحافظة -اليوم السابع -5 -2015
>

صورة تذكارية لأوائل الشهادات مع مسئولى قطاع التربية والتعليم بالمحافظة

إحدى الطالبات المكرمات أثناء تسلمها شهادة التفوق -اليوم السابع -5 -2015
>

إحدى الطالبات المكرمات أثناء تسلمها شهادة التفوق


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365