"الشباب" تطلق المرحلة الثانية من برنامج "مستقبلنا فى إيدينا" بالإسكندرية

أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب الرياضة فعاليات المرحلة الثانية من دورة إعداد المدربين ضمن برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام والتى تستمر حتى 2 يونيه المقبل بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

أوضحت الدكتورة نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يلقى اهتماماً كبيراً من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مشيرة أن هناك اتجاها حاليا من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة نحو تمكين الشباب.

وأشارت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، بالإضافة إلى بيت الخبرة البرلمانى.

من جهته، أكد خالد عبد الحليم أن البرنامج سيستمر حتى يؤتى ثماره، مشيداً بالمرحلة الأولى وما نتج عنها من إفراز كوادر شبابية واعدة.

وذكر خالد عبد الحليم، أنه خلال المرحلة الثانية من البرنامج سيتم استكمال الموضوعات الخاصة بالتنمية المحلية، مبيناً أن وزارة التنمية المحلية ستعقد ورش عمل عن كيفية ممارسة العمل المحلى من أجل الوصول إلى كوادر قادرة على العمل فى المحليات.

فيما أوضح حسام عبد النبى مسئول برنامج الشباب بمؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشئ، أن الشراكة بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى شئون الشباب أنتج هذا البرنامج، لافتاً للترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبرنامج.