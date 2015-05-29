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4 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت الطعام أهمها لونه ورائحته

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4 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت الطعام أهمها لونه ورائحته 4 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت الطعام أهمها لونه ورائحته
قلى الطعام وتحميره أحد أخطر طرق الطهو على الإطلاق، نظرًا لتأثيرها فى الإصابة بالسمنة وتصلب الشرايين.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والتغذية أكد أن هناك علامات تظهر على زيوت القلى تحذرك من استخدامه، وتشير إلى عدم صلاحيته للاستخدام، وإذا ظهرت إحدى هذه العلامات لابد من تغيير الزيت واستبداله بـآخر صالح دون إضافته على الطعام فى هيئته الباردة، أو قلى الطعام فيه فى هيئته الساخنة.

وأوضح الباحث فى الدواء والغذاء، أن تلك العلامات تشير بالفعل لعدم صلاحية الزيت، وليمتد ضرره البالغ إلى أعضاء الجسم كاملة، ما يسبب أضرارًا خفية وبعيدة الأمد، كما يفسد القيمة الغذائية للطعام ويصبح غير صالح للتناول.


>- إذا كان الزيت عند تعرضه لدرجة الحرارة ومع تسخينه تتصاعد منه الكثير من الأدخنة والأبخرة فجأة، وهو ما ينذر بضرورة التخلص منه واستبداله بنوعية زيت جيدة وصالحة للطهو.
>- إذا كان الزيت يعانى من شوائب شديدة بمجرد تسخينه وقلى الطعام به، وهو ما يستوجب التخلص منه وعدم تنقيته من شوائبه وممنوع استخدامه مرة أخرى.
>- اذا كان زيت الطعام داكن بشدة، ولونه لا يمت للأصفر الذهبى بصلة.
>- أو اذا كان زيت الطعام والقلى له رائحة نفاذة بشدة، وغير صافية أو مزعجة للأنف، هنا وجب التخلص منه.

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