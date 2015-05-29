ضبط 6 أسلحة نارية و21 سلاح أبيض و41 طلقة خلال حملة أمنية فى بورسعيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بدون ترخيص بمختلف دوائر أقسام مدينتى بورسعيد وبورفؤاد شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء فتح الله حسنى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أسلحة نارية بدون ترخيص ( بندقيتين آلية، 3 فرد خرطوش، وطبنجة) و41 طلقة مختلفة الأنواع، و21 قطعة سلاح أبيض مابين (خنجر - مطواة - سيف - سنجة - سكين كبير الحجم).

وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.