سقوط موظف بالمعاش ومزارع بحوزتهما بندقية آلية وفرد روسى بالأقصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من القبض على مزارع وموظف بالمعاش بحوزتهما بندقية آلية وفرد روسى وعدد من الطلقات النارية فى مركز القرنة غرب محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مباحث قسم شرطة القرنة يفيد بالقبض على كل من "محمد.ح.ز" 60 سنة موظف بالمعاش، وبحوزته بندقية آلية وطلقات نارية، و"أحمد.ط.ل" 50 سنة مزارع، وبحوزته فرد روسى وطلقات نارية بقصد الدفاع، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.