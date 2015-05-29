محمد بن زايد يزور جوعان المهيري بمنزله في الهيلي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم جوعان عبد الله المهيري بمنزله في منطقة الهيلي في مدينة العين.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي .

ورحب جوعان المهيري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثمنا وأفراد وأقارب عائلته هذه الزيارة الكريمة لسموه وحرصه على الالتقاء والتواصل مع المواطنين.

وتبادل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس ترابط النسيج الوطني والاجتماعي لأبناء دولة الامارات مع قيادة البلاد الحكيمة وبما يجمعهم من وشائج الاخوة الصادقة والمحبة الخالصة وروح الاسرة الواحدة .

كما تناولت الأحاديث الإرث الذي تركه لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب العمل ونشر الخير وقربه من شعبه واصراره وعزيمته لتوفير كل سبل الحياة الكريمة لمواطنيه وبما يحقق لهم و للوطن العزة والرفعة.

ودعا الجميع المولى تعالى أن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ليواصل تعزيز مسيرة الخير والعطاء لدولتنا الغالية مثمنين رعايته الدائمة لشؤون المواطنين وتلبيته احتياجاتهم سائلين الله عز وجل أن يمتع صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لما فيه خير البلاد ورفعة دولة الإمارات وتقدمها وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والامان والاستقرار.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأفراد وأقارب العائلة والحضور مأدبة الغداء التي أقامها جوعان عبد الله المهيري تكريما لسموه.

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