رمضان 18 يونيو وعيد الفطر 17 يوليو

توقع إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية المشرف العام على القبة السماوية بالشارقة أن يكون يوم الخميس 18 يونيو المقبل غرة شهر رمضان المبارك للعام 1436 هجرية على أن يوافق أول أيام عيد الفطر الجمعة 17 يوليو غرة شهر شوال.

وقال إن هلال شهر رمضان سيولد يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 الساعة 18:05 بالتوقيت المحلي للإمارات وتغرب الشمس في هذا اليوم الساعة 19:10 ويغرب القمر قبل غروب الشمس ب 13 دقائق وعند غروب الشمس يكون عمر القمر ساعة و 5 دقائق وموقعه تحت الأفق الغربي ب 3 درجات وقت غروب الشمس وبالتالي تستحيل الرؤية.

و في اليوم التالي يغرب القمر بعد غروب الشمس ب 39 دقيقة ويكون على ارتفاع 7 درجات فوق الأفق الغربي وقت الغروب وعمره بحدود 25:05 ساعة فالرؤية ممكنة ذلك اليوم وبالتالي يكون يوم الخميس 18 يونيو 2015 غرة شهر رمضان المبارك 1436.

وأوضح الجروان أن طول النهار في بداية شهر رمضان سيكون 13:45 ساعة وفترة الصيام تقارب 15:15 ساعة وتكون مع نهاية الشهر الفضيل طول ساعات النهار 13:35 ساعة وفترة الصيام تقارب 15:05 ساعة.

أما معدلات درجات الحرارة في الإمارات بصورة عامة خلال شهري يونيو ويوليو حيث يحل الشهر الفضيل فتكون معدل درجات الحرارة العليا نهارا بحدود 41 م في الظل ومعدل درجات الحرارة الدنيا ليلا 26 م ومعدلات الرطوبة النسبية بين 82 بالمائة الى 34 بالمائة والمعدل الشهري للمجموع اليومي من الاشعاع الشمسي يتجاوز ستة ألاف وات / متر مربع .. أما ميل الشمس فتتعامد شمس الظهيرة على الأطراف الجنوبية للدولة بداية الشهر الفضيل فيضمحل ظل الزوال ويكون أقصى ميل للشمس وقت الظهيرة خلال الشهر الفضيل عند آخره حيت تميل عن السمت بمقدار يقارب 5 درجات ويكون ظل الزوال دون القدم.

وبالنسبة لهلال شهر شوال عام 1436 هجري فيولد يوم الخميس 16 يوليو 2015 الساعة 5:24 بالتوقيت المحلي للإمارات وتغرب الشمس في هذا اليوم الساعة 19:11 ويغرب القمر بعد غروب الشمس ب 7 دقائق وعند غروب الشمس يكون عمره 13:47 ساعة وموقعه فوق الأفق الغربي بدرجة واحدة وقت غروب الشمس وبالتالي ومع كون شروط الرؤية البصرية غير متحققة في دولة الإمارات لكنها تتحسن كلما اتجهنا غربا وعليه يكون الجمعة 17 يوليو غرة شهر شوال وعيد الفطر.