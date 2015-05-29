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"الزراعة" تطرح 150 ألف "شنطة رمضانية" بأسعار مخفضة

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"الزراعة" تطرح 150 ألف "شنطة رمضانية" بأسعار مخفضة "الزراعة" تطرح 150 ألف "شنطة رمضانية" بأسعار مخفضة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بإدارة التسويق التابعة لقطاع الإنتاج بالوزارة، وذلك لوضع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتيسير على المواطنين لتوفير المنتجات لهم بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن غرفة العمليات قامت بدراسة ومتابعة المواد الغذائية بالأسواق المختلفة، خاصة الخضر واللحوم والدواجن والأسماك، لافتًا إلى أن حريصة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن هناك تنسيقا دائما مع وزارة لتوفير كافة السلع الأساسية والتموينية وكافة احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم رمضان وطرحها فى المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف الوزير، فى بيان له اليوم الجمعة، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، لافتًا أنه تم تسيير السيارات المتنقلة بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة كالمنوفية والقليوبية والغربية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد لعرض المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15% حتى 25% وتصل فى بعض الأحيان إلى 40%، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا تعميم التجربة لتغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع وزير الزراعة، أنه سيتم عرض 150 ألف "شنطة رمضان" بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالمحافظات تحتوى على زيت طعام، أرز، مكرونة، بلح، صلصة، فاصوليا، فول تدميس بلدى، عدس، شاى وسكر، بسعر 50 جنيهًا، بدلًا من 62 جنيهًا قيمة التكلفة الحقيقية لها، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطى المحافظات المختلفة، فضلًا عن العمل فى أيام الإجازات الرسمية للمساهمة فى ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


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