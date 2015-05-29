السعودية: شخص تنكر بزى نسائى فجّر نفسه بحزام ناسف أمام بوابة مسجد العنود

قالت وزارة الداخلية السعودية ، إن نتائج التحقيقات الأولية لمحاولة تفجير مسجد العنود بالدمام، كشفت أن الانفجار الذى وقع تزامنا مع توقف السيارة المشتبه بها أمام المسجد، وكان ناتجاً عن قيام شخص متنكر بزى نسائى بتفجير نفسه بحزام ناسف عند بوابة المسجد أثناء توجه رجال الأمن للتثبت منه، حيث نتج عن ذلك مقتله و(3) أشخاص آخرين وإصابة (4) بإصابات غير مهددة للحياة ونقلهم إلى المستشفى.

وكانت الداخلية قد أكدت فى بيان سابق أن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله وتوفيقه من إحباط محاولة تنفيذ جريمة إرهابية لاستهداف المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام، وذلك أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، حيث تمكن رجال الأمن من الاشتباه بسيارة عند توجهها لمواقف السيارات المجاورة للمسجد وعند توجههم إليها وقع انفجار فى السيارة نتح عنه مقتل (4) أشخاص يُعتقد أن أحدهم على الأقل كان قائد السيارة، واشتعال نيران فى عدد من السيارات.

وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائى والتحقيق فيه، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

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