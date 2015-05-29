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واتس آب اليوم السابع: الإخوان يقطعون الطريق بالإطارات المشتعلة فى العاشر

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استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء صور توضح قيام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بقطع الطريق بشارع الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، حيث قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات.

وأكد القارئ أن الإخوان قاموا بإلقاء مولوتوف بصورة عشوائية على الأهالى، مشيرًا إلى أن المسيرة كانت تضم فى صفوفها ملثمين.

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>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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