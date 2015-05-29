واتس آب اليوم السابع: الإخوان يقطعون الطريق بالإطارات المشتعلة فى العاشر

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء صور توضح قيام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بقطع الطريق بشارع الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، حيث قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات.

وأكد القارئ أن الإخوان قاموا بإلقاء مولوتوف بصورة عشوائية على الأهالى، مشيرًا إلى أن المسيرة كانت تضم فى صفوفها ملثمين.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

>



>