تسليم الحلقات الأولى من مسلسل هيفا وهبي "مريم"

تواصل الفنانة هيفا وهبي تصوير المشاهد الخارجية من مسلسلها الجديد "مريم" في شوارع ومطاعم منطقة أكتوبر، بعد انتهائها من تصوير معظم المشاهد الداخلية في القرية الذكية .

وفي سياق متصل تعاقد عاطف كامل منتج المسلسل مؤخراً مع قناة الظفرة على عرض المسلسل في الخليج، كما بدأ المخرج محمد علي بتسليم الحلقات الاولى من العمل الجاهزة للعرض، والتي شاهدها فريق المسلسل وأبدى إعجابه الشديد بالصورة ، خاصة أن مدير التصوير نزار شاكر كان قد قام بشراء معدات تصوير خاصة للمسلسل فقط.

"مريم" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وبطولة هيفا وهبي وخالد النبوي وحسن حسني وريهام عبد الغفور وتامر ضيائي وعمر السعيد.

من ناحية أخرى تلقت هيفا وهبي هدية من شركة هارلي العالمية عبارة عن طقم ملابس عليه حروف اسمها، ونشرت صوراً لها مع فريق الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .