حليمة بولند ترزق بمولودتها الثانية وتكشف عن سرّها في رمضان

رزقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بمولودة جديدة أمس، لم تكشف عن اسمها بعد، وهي مولودتها الثانية بعد "ماريا".

من جهة ثانية، تطل حليمة على جمهورها في شهر رمضان من خلال برنامجها الجديد "سر حليمة"، الذي قامت بتصوير حلقاته في الشهور الأولى للحمل، ومن المقرر عرضه على شاشتي "المحور" المصرية و"الراي" الكويتية.

وتستضيف حليمة في البرنامج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومنهم: سمير غانم وهاني رمزي خالد سليم وسوزان نجم الدين وحلمي بكر ونشوى مصطفى ومعتز الدمرداش وأحمد فهمي وميس حمدان ودوللي شاهين، ويضم البرنامج العديد من المفاجآت والمواقف الطريفة التي يتذكرها النجوم.