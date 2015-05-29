فارون يكشف سراً عن شرادا في مؤتمر جوائز "آيبا" بدبي

انطلقت امس فعاليات النسخة الأولى من جوائز "آيبا" العربيّة لتكريم السينما الهندية. ويهدف القيّمون على الفعالية إلى دعم انتشار السينما الهندية في الوطن العربي. ويُقام الحدث في فندق الميدان بدبي، بتنظيم من مجموعة البستان وشركة بينشمارك للإعلام.

وافتتحت الفعاليات بمؤتمر صحافي حضره القائمون على تنظيم الحدث، منهم شاهجان، وهو المدير العام لمجموعة البستان، وحبيب رحمن، المدير العام لشركة بينشمارك للإعلام، الذي صرّح خلال المؤتمر بأنّ النشاط سيتضمّن مفاجآت تبقى في الذاكرة وبأنّه سيقدّم استعراضات من إنتاج كبار نجوم بوليوود، على أن يقوم بتقديم الحفل كلاً من كاران جوهر ومانيش بول اللذين حضرا المؤتمر.

وحضر أيضاً السيد عبد اللطيف الصايغ والفنان فارون داهاوان والفنانة بارينيتي تشوبرا التي أشادت بدبي خلال المؤتمر قائلة إنها "بلدي الثاني، وإنني أشعر هنا بأنني في مومباي".

وأشارت الفنانة إلى أنها في حالة عصبيّة جداً بسبب الحدث، وأنها تريد أن يكون كلّ شيء على ما يرام، معلنة أنها تحاول إخفاء ذلك الخوف، في الوقت الذي توجّهت إلى الحضور بطلب الدعاء لها.

وانتهى المؤتمر بالتقاط صورة جماعيّة ليبدأ بعد ذلك بحوالي نصف ساعة المؤتمر الخاصّ بفيلم ABCD2 من بطولة شرادا كابور وفارون داهاوان.

وافتتح المؤتمر بعرض مقاطع من الفيلم، ثم بالترحيب بشرادا وفارون اللذين لم يتوقفا عن المزاح طوال المؤتمر، ما أضافا جواً من المرح أثناء حديثهم عن الفيلم وأجواء التصوير في فيغاس.

وأفشى فارون سراً خاصاً بشرادا بقوله إنها تجيد تقليد اللهجات، ثمّ طلب منها القيام بذلك فلبت ابتداءً بتقليد لهجة روسية، ثم لهجة أمريكيّة، حيث حصلت على تصفيق عالٍ من الحضور.

وتحدث فارون عن فوائد الرقص في الأفلام وعن المدى الذي تبلغه في تقوية العضلات والحركة، على الرغم من بعض الألم أحياناًن خصوصاً عند تأدية الحركات الصعبة.

وأضفت شرادا جواً من المرح حينما غنّت مقطعاً من الفيلم، قبل أن تُعلن نهاية المؤتمر بصورة جماعيّة.

يُذكر أنّ حفل توزيع الجوائز سيُقام الليلة، على أن يعقبه حفل استعراضي.

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