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بالفيديو: أوباما يعترف.. وصلت إلى حدّ الطلاق

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الجمعة 29-05-2015 15:40

انتشر للرئيس الأمريكي Barack Obama، كان سُجّل منذ 20 عاماً، وهو يتحدّث عن أزمة في حياته، أوصلته إلى حدّ الطلاق بينه وبين زوجته Michelle.
وصرّح الرئيس في الفيديو بأنّه واجه أزمة حقيقيّة مع زوجته، عندما كان في زيارة إلى مسقط رأسه في كينيا، حيث فوجئ بأنّ أبناء عمومته الشباب استقبلوه بتهكّم، قائلين عن زوجته: "انظروا،Wazunga"، في إشارة إلى أنّ زوجته بيضاء.
وهذا الفيديو الذي يظهر Obama بعمر الـ34 عاماً، سُجّل خلال محاضرة له في المكتبة العامة في كامبردج في ولاية "ماساشوستس"، بتاريخ 1995، بعد وقت قصير من نشر كتابه "أحلام من والدي"، الذي يتحدّث فيه عن نفسه وعائلته والتوتر العنصريّ في أمريكا.
وتحدّث الرئيس في الفيديو عن أحلامه وذكرياته مع والده، كما ناقش خلفيته الأفريقية وعلاقاته الأسريّة في أمريكا، وعلاقته بجدّيه لأمه.
واللافت في الفيديو أنّه أظهر بوضوح قدرة Barack Obama الشخصيّة على إلقاء الخطابات بشكل مميّز قبل أن يُصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

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