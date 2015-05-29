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هذا هو سر صور النجوم بأوزان زائدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي

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هذا هو سر صور النجوم بأوزان زائدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو سر صور النجوم بأوزان زائدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 29-05-2015 15:18

في الوقت الذي يعتمد فيه النجوم على الفوتوشوب لإظهار الصور التي يلتقطونها بأفضل شكل ممكن، استخدم أحد المصممين الشباب طارق تيكو الفوتوشوب بطريقة طريفة تظهر أنه سلاحاً ذو حدين.
فكما يظهر الفوتوشوب الفنانين في غاية التألق، جاءت هذا الصور لتدمّر رشاقة النجوم وتظهرهم بأوزان ثقيلة.
واختار المصمم أشهر الفنانين المعروفين برشاقتهم وأناقتهم مثل ونانسي عجرم وميريام فارس وإليسا وحماقي وتامر حسني وشيرين ومحمد منير وهيفا وهبي، وبدلاً من أن تتخيل شكل هؤلاء لو زاد وزنهم، فالصور توفر عليك هذا الخيال
ولم يعلق أي فنان علي تلك اللقطات التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور قيام المصور بنشرها على حسابه الخاص على الفيس بوك.

وقد برر المصمم قيامه بزيادة وزن النجوم، بالحملة التي يقوم بها ضد العنصرية في التعامل مع الإنسان البدين، على اعتبار أن الجمهور سيحب فنانه ويسمع أغانيه ولو زاد وزنه، وكتب طارق على الفايسبوك "بالنسبه للفكره بتاعة Don't Call Me Fat! جاتلى لما بدأت الاحظ فى مجتمعنا العربى حجم كبير من العنصرية اللى بيواجهها الانسان البدين او الانسانة البدينة سواء فى شكل لفظى واحياناً بيوصل لشكل جسدى ,فـفكرت ان لو حد مننا بيحب حد أكيد مش هيفرق معاه اذا كان رفيع او بدين اذا كان طويل او قصير اذا واذا واذا ......
اللى بيحب عمرو دياب بيحبه عشان (زى الملايكة -انا مهما كبرت - تملى معاك .......) مش عشان جسمه عامل ازاي ... عمركم سمعتوا حد بيقول انا مش بحب المطرب الفلاني او الفنان الفلاني عشان بدين .... مش لازم يكون الانسان شخصية عامة مطرب او فنان او فنانة عشان مانجرحهوش بكلامنا محدش فينا اختار لونه او جسمه او طوله او او... كفاية عنصرية. وبشكر كل الناس اللى تفاعلت مع الفكرة وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم في الافكار الجاية."

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