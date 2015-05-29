هل تتسبّب جوليا روبرتس بانفصال جورج كلوني وأمل؟

يبدو أن حديث George Clooney الدائم عن حبه لزوجته أمل علم الدين وتقديره لها لم يكن كافياً لدحض الشائعات المغرضة التي تتحدث دائماً عن فشل زواجهما واحتمال انهياره قريباً.

الدليل الأكبر على هذا الكلام، هو ما تناقله موقع Lifestyle حول نشوب خلافات حادة بين الطرفين، قد تؤدي إلى الانفصال الرسمي والنهائي في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة Youth Health Magzine أيضاً أن المحامية اللبنانية والخبيرة بحقوق الإنسان تتشاجر بشكل مستمر مع Clooney بشأن اختلافاتهما، وثمة شائعة جديدة عن أنها تراقبه عن كثب، لأنها ليست مرتاحة لعمله مع الممثلة Julia Roberts.

وقال المصدر: "أمل تراقب موقع تصوير فيلم Money Monster.. ولا تتحمل Julia والطريقة التي تسرق فيها وقت George ، بالرغم من أنهما صديقان قديمان، ويحبان تمضية الوقت معاً".

وذكر موقع آخر أن زواج Clooney وعلم الدين كان مزيفاً، والهدف منه تحسين صورة النجم الهوليودي وخدمة تطلعاته السياسية.

يشار إلى أن هذه الشائعات تتعارض تماماً مع ما يقوله George Clooney عن أنه مغرم جداً بزوجته التي غيرت كلّ شيء في حياته.

جورج كلوني الى بيروت...وهكذا طلب يد أمل علم الدين