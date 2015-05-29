ضبط مزارع حول أرضه لزراعة البانجو بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عامل حول أرضه الزراعية إلى زراعات “بانجو” مخدرة من أجل الترويج على المتعاطين.

وتلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث سرس الليان، يفيد بتمكن القوات من القبض على “مصطفى ع م ” 45 سنة، عامل، مقيم بسيدي حباس دائرة المركز، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6338 جنح مركز الباجور بالحبس سنة وغرامة 1000 جنية، وذلك بعد قيامه بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض زراعية ملك له.

تمكنت القوات من مداهمة قطعة الأرض، والقبض على المتهم، وقامت القوات بتقطيع النبات المخدر وتم ضبط 28 شجرة بانجو وآلة حديدية مستخدمة في التقطيع، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامة بزراعة البانجو بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 1704 جنح قسم سرس الليان وتباشر النيابة التحقيقات .