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إخماد حريق فى مطعم بغمرة دون إصابات

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إخماد حريق فى مطعم بغمرة دون إصابات إخماد حريق فى مطعم بغمرة دون إصابات
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع فى مطعم، بمنطقة غمرة، دون خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مطعم «فول، طعمية» فى غمرة بدائرة قسم الظاهرة، ودفع اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، سيطرتا على الحريق، الذى التهم معظم محتويات المطعم.
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